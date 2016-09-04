泰王呼吸系統感染獲改善 持續治療

泰國國王蒲美蓬原本的呼吸系統感染問題，在醫療小組的治療後，已經明顯改善，將持續給予抗生素和連續性腎替代性治療（CRRT）。

泰國王室宮務處4日晚間發布第33號新聞指出，國王蒲美蓬的呼吸系統感染已經獲得明顯改善，目前血壓、心跳和呼吸頻率都正常，胸部X光檢查顯示，肺部有少許發炎，血液檢查也顯示有些許發炎症狀，將持續給予抗生素治療。

另外，國王的尿量少，醫療小組繼續給予連續性腎臟替代性治療（continuous renal replacement therapy）。

泰王蒲美蓬是現今在位最久的君主，6月9日泰國全國上下慶祝他登基70年。今年12月5日蒲美蓬將度過89歲生日，近幾年他都在曼谷附近的詩麗拉醫院休養，上一次露面是在今年1月間。1050904

(中央社)