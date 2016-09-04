美男孩遭綁27年後尋獲屍骨 父母心碎

我要評比

美國11歲男孩魏特陵近27年前在明尼蘇達州鄉間遭綁架失蹤，當局今天證實找到他的屍骨，一心希望他能活著回家的父母聞訊心碎。

美聯社報導，蒙面持槍男子1989年10月在聖約瑟鎮（St. Joseph）魏特陵（Jocob Wetterling）住家附近綁架他。

斯特恩斯郡（Stearns）警長辦公室今天發布聲明，證實「已找到魏特陵遺體」，將再進一步作DNA檢測，調查人員繼續評估本案新證據。

不具名執法官員今天稍早告訴美聯社，上週在魏特陵綁架案關係人帶領下，前往明尼蘇達州中部一處田野，發現魏特陵的遺體和其他證物。

魏特陵的母親佩蒂．魏特陵（Patty Wetterling）發手機簡訊給KARE-TV電視台說：「我們的心都碎了。」

魏特陵遭綁架後，警方沒有逮捕或指控任何人。不過，當局去年改變辦案方向，找到一名53歲「關係人」海恩瑞希（Danny Heinrich），他否認涉入綁架案，也未被控告綁架。但他被控25項兒童色情罪名，一概申辯無罪，訂於10月受審。

佩蒂．魏特陵一直懷抱希望兒子會活著回家，她為兒童議題奔走，與丈夫成立「魏特陵資源中心」，協助社區和家庭預防剝削兒童。

國會於1994年以通過魏特陵的姓名命名的法案，規定各州建立性侵犯名冊。1050904

(中央社)