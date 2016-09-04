翁瑋均不氣餒 國際賽學習經驗
中華青棒隊翁瑋均，今在亞青冠軍中，6局得點圈有人時上場接替，可惜被擊出安打，痛失1分，讓中華隊屈居亞軍，對於首次的國際賽，翁瑋均說，有滿意的地方也有不滿意的地方。
翁瑋均在預賽就是先發對上日本，主投5局失３分，表現可圈可點，此役上場救援，卻沒有守成，翁瑋均表示，上場時教練有提醒自己，就是不要失分，可惜自己沒有掌握住。
不過翁瑋均也回應，這一次的國際賽學到很多經驗，各國選手對於比賽的心態還有抗壓能力，都值得去學習，尤其日本的細膩度，自己還要多多提升。
翁瑋均曾在去年棒球訓練營說過想要旅外，經過此次洗禮，他也表示，會繼續加強自己的球技，成為更好的選手。
(中時電子報)
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