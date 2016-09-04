婚後首度現身！馮德倫擺Pose秀戒被虧「這樣也能閃」

馮德倫與舒淇昨（3日）無預警宣布婚訊。（圖／取材自微博）

女星舒淇與大2歲香港男星馮德倫因戲結緣，緋聞傳了近20年，2人始終否認，認為彼此只是工作上的夥伴，未料昨（3日）無預警宣布婚訊，讓眾好友與粉絲又驚又喜，事後始終不見人影的馮德倫，終於在今日晚間出聲，笑說自己正在趕拍新戲，除了向眾人道謝外，他左手上的戒指更成了一大亮點。

馮德倫婚後首度在微博發聲。（圖／翻攝自馮德倫微博）

雖然馮德倫表示自己在工作，但靠在樹旁擺Pose，被粉絲虧他在秀戒。（圖／取材自馮德倫微博）

馮德倫今晚在微博發文，先是謝謝媒體和好友的祝福，接著透露自己正在森林中趕拍執導新片《俠盜聯盟》（The Adventurers），這是他在宣布婚訊後的首次現身，照片裡他戴著墨鏡倚靠在樹旁，笑容滿面的拿著對講機，模樣看來非常專業，不過粉絲的焦點完全不在他做了什麼之上，而是在他的左手那只鑽戒，粉絲在祝福他新婚愉快之餘，也笑虧他擺這樣的Pose是不是單純為了「秀戒」？直說「這樣也能閃」、「閃到沒朋友」。

(中時電子報)