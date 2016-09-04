遏止敘利亞暴力 美：尚未與俄達成協議

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美國今天表示，美國尚未就遏止敘利亞殘酷內戰的暴力一事與俄羅斯達成協議，並指責俄羅斯在美國認為已經敲定的問題上退卻。

法新社報導，美國總統歐巴馬稍早表示，雙方在20國集團（G20）杭州峰會會外「日以繼夜的協商」，但是這是一件「非常複雜的事」。

美國國務院說，雙方接近達成協議，可能由美國國務卿凱瑞（John Kerry）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）宣布達成協議，但是幾個小時後承認協商暫無結果。

一名美國國務院高階官員表示：「俄羅斯在一些我們認為已達成共識的領域退卻，因此我們將把問題拿回各自的首都商量。」

他表示，凱瑞和拉夫羅夫明天將在杭州再度會談。

凱瑞告訴記者：「我們今晚將重新研究一些想法，研究幾個棘手問題的幾件事，然後再重新會談，看看彼此的立場是否有改變。」1050904

(中央社)