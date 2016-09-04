恩主公醫院旁驚傳墜樓！30歲男送醫不治

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三峽恩主公醫院附近社區，晚間8時許發生墜樓事件，一名年約30多歲男子從16樓墜落路上，疑似先碰撞外車道物流車頂，再碰到中線車輛後，倒臥在內線車輛底下，警消人員獲報將男子送醫急救仍宣告不治，詳細事發經過待警方釐清。

有民眾在臉書粉絲團張貼照片，質疑院方醫護人員沒有立刻前來急救，但警消指出，到場後現場已有轄區及醫院保全指揮交通，立即給予CPR、五項固定術，隨即有恩主公院端下班醫師兩名，護理師一名及新竹縣休假警消一名加入搶救行列，並推入恩主公醫院急救室，未延誤。

(中時)