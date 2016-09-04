中華青棒奪亞軍 情蒐小組成幕後功臣

中華青棒首度動用大規模情蒐小組，教練團大力稱讚，也收到不錯成果。(周鎮宇攝)

亞洲青棒錦標賽今圓滿落幕，中華隊一路挺進冠軍賽，可惜在冠軍決賽鍛羽而歸，不過教練團相當感謝此次的情蒐小組，青棒首次動用大規模情蒐團隊，進行準確分析，也成為這次拿下亞軍的幕後功臣。

此次中華隊情蒐小組分成兩個部分，其中攝影部分，由台體大學生與老師所組成，進行影像分析，從收集資料，更遠赴日本觀看甲子園賽事，另外一組則是由4位大專院校教練，陳威成、黃成志、林郁捷與李育忠所組成的分析小組，並在每天與教練團開會，提供意見。

(中時電子報)