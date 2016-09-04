謝長廷到和歌山台灣夜市賣水餃 日客爭相拍照

日本和歌山市4日在七曲市場舉辦台灣夜市活動，我駐日代表謝長廷替「台灣小吃168」賣水餃，和歌山市長尾花正啓（左）也在一旁助陣。（黃菁菁攝）

日本和歌山市4日在七曲市場舉辦台灣夜市活動，我駐日代表謝長廷替「台灣小吃168」賣水餃，日客爭相合影留念。（黃菁菁攝）

(23：59更新內文) 日本和歌山市4日特地在東長町的商店街「七曲市場」布置「和歌山台灣夜市」，讓市民體驗道地的台灣小吃。我駐日代表謝長廷4日晚間到夜市視察時，脫掉西裝親自上陣替「台灣小吃168」賣水餃，吸引日本顧客爭相合影。

日本全國友台議員聯盟「全國日台友好議員協議會」9月4、5日在日本和歌山市舉辦第2屆「日台交流高峰會」，和歌山市為配合峰會，特地企劃了帶有濃濃台灣味的夜市活動。

和歌山台灣夜市只限4日下午3時至晚間10時開張，入夜後儘管七曲市場位於昏暗、寧靜的住宅區內，仍吸引許多民眾摸黑前往。

進到夜市氣氛一變，滿街掛著約200個紅燈籠，賣的是炸雞排、大蒜香腸、炒米粉、小籠包、台灣水餃，還有當地特色物產等，雖沒有台灣夜市的喧嘩聲，但到晚間9時仍有熙來攘往的人潮，這在日本相當罕見。

從大阪速浪區前來支援的「台灣小吃168」老闆娘表示，從下午就大排長龍，準備了1200個小籠包很快就賣光了，現在只剩下水餃了。她還一直向排隊的客人介紹站在攤位上替客人盛水餃的謝長廷是大人物，是前行政院院長等，使日本客爭相上前拍照。

和歌山市長尾花正啓開心地表示，這次的夜市活動大大成功，和歌山晚間很難得看到那麼多人潮，今後還想繼續辦下去。

謝長廷則表示，台灣小吃很受歡迎，台日雖然語言不同，但透過台灣的美食和鄉土料理，讓台灣的精神和台灣的親切讓日本人感受到了。

(中時)