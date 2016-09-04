謝長廷到和歌山台灣夜市賣水餃 日客爭相拍照
(23：59更新內文) 日本和歌山市4日特地在東長町的商店街「七曲市場」布置「和歌山台灣夜市」，讓市民體驗道地的台灣小吃。我駐日代表謝長廷4日晚間到夜市視察時，脫掉西裝親自上陣替「台灣小吃168」賣水餃，吸引日本顧客爭相合影。
日本全國友台議員聯盟「全國日台友好議員協議會」9月4、5日在日本和歌山市舉辦第2屆「日台交流高峰會」，和歌山市為配合峰會，特地企劃了帶有濃濃台灣味的夜市活動。
和歌山台灣夜市只限4日下午3時至晚間10時開張，入夜後儘管七曲市場位於昏暗、寧靜的住宅區內，仍吸引許多民眾摸黑前往。
進到夜市氣氛一變，滿街掛著約200個紅燈籠，賣的是炸雞排、大蒜香腸、炒米粉、小籠包、台灣水餃，還有當地特色物產等，雖沒有台灣夜市的喧嘩聲，但到晚間9時仍有熙來攘往的人潮，這在日本相當罕見。
從大阪速浪區前來支援的「台灣小吃168」老闆娘表示，從下午就大排長龍，準備了1200個小籠包很快就賣光了，現在只剩下水餃了。她還一直向排隊的客人介紹站在攤位上替客人盛水餃的謝長廷是大人物，是前行政院院長等，使日本客爭相上前拍照。
和歌山市長尾花正啓開心地表示，這次的夜市活動大大成功，和歌山晚間很難得看到那麼多人潮，今後還想繼續辦下去。
謝長廷則表示，台灣小吃很受歡迎，台日雖然語言不同，但透過台灣的美食和鄉土料理，讓台灣的精神和台灣的親切讓日本人感受到了。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。