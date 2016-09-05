美食也是線索！ 柯南鳥取懸疑推理之旅

JR西日本每年都會推出名偵探柯南懸疑推理之旅套票，今年主打柯南作者青山剛昌老師的故鄉「鳥取縣」。(圖片來源/傑森全球整合行銷)

從小陪伴大家一起長大的名偵探柯南擁有許多死忠粉絲，至今仍有不可動搖的地位，JR西日本每年都會推出名偵探柯南懸疑推理之旅套票，吸引許多柯南迷跟著柯南一起去旅行。

默默無名的鳥取縣位在日本山地方，隱藏著非常多的美景和美食，春天可以賞櫻，夏天有豐盛的墨魚全餐，秋天則是滿山遍野的紅葉，冬天滑雪和大啖松葉蟹是觀光客的必備行程，在鳥取，除了絕對新鮮肥美的海鮮，還有在台灣吃不到的和牛，一年四季都有令人意想不到的驚艷美食和地理人文景觀。

鳥取縣面向日本海，坐擁豐富的海洋資源，每年11月到隔年3月盛產松葉蟹，捕獲量居日本之冠，每天從港口直送，讓饕客入嘴的每一口都是百分之百新鮮，透過各種不同的烹調方式，讓松葉蟹除了新鮮，還多了多樣化的風味與層次。另外，鳥取縣還有台灣吃不到的母蟹，更是饕客不可錯過的必吃名單。

鳥取縣肥美的松葉蟹，讓許多饕客趨之若鶩。(圖片來源/傑森全球整合行銷)

夏天的鳥取縣雖然不是松葉蟹的季節，但是有甜美的白墨魚作為夏天的美食代表，可以一路從6月吃到11月，除了直接享受原味的白墨魚之外，還有獨特的墨魚蕎麥麵、墨魚冰淇淋和雜蝦漢堡等不同吃法，屬於產地才有的獨特料理。

鮮甜彈牙的白墨魚是鳥取縣夏天的美食代表。(圖片來源/傑森全球整合行銷)

鳥取縣不只有讓人食指大動的海鮮美食，美不勝收的景致也不容錯過，每年10月20日~11月5日，大山寺本堂所在的大山隱岐國家公園都會在楓紅最盛之時舉辦大山紅葉祭，讓遊客盡情悠遊在滿山遍野的紅葉中。

有美景又充滿美食的鳥取縣要怎麼去呢？「名偵探柯南 鳥取懸疑推理之旅」套票最划算！它分成5天的關西鳥取周遊券跟3天的鳥取周遊券兩種，日本國內買不到，台灣只能在雄獅等指定旅行社購買；購票後會拿到兌換券，到日本當地就可以兌換成車票、地圖跟手冊一組的套票。它不只包JR鐵路，還包鳥取縣內路線巴士跟青山剛昌故鄉館等場館門票；若從關西機場入境，從落地那一刻起就可以利用關西鳥取周遊券走透透啦！

(中時電子報)