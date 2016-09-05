花蓮吉安車禍 釀2屍3命慘劇
花蓮吉安鄉4日晚間發生一起自用轎車相撞車禍，車上6人分受輕重傷送醫，其中一名孕婦和一名女嬰急救後不治，2屍3命讓人鼻酸。
警方表示，吳姓男子駕黑色轎車載妻女沿北安路北往南行駛，行經路口遭一輛紅色轎車撞翻，車上懷有4個月身孕婦人抱著女嬰被拋出車外，被正好路過的巡邏車先行送醫。經花蓮慈濟醫院急救後，孕婦和女嬰皆不治。
吳男雖受傷，幸無生命危險。
紅色轎車撞車後，車頭倒轉再撞上路邊護欄才停下，車頭嚴重損毀，車內文姓駕駛腳部骨折，車上另2人則受輕傷，無生命危險。
肇事相關責任，警方將進一步釐清。1050905
(中央社)
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