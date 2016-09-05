NBA》照顧生病孕妻 鵜鶘哈勒戴將錯過開季

鵜鶘控衛哈勒戴(左)為照顧妻子蘿倫(右)，將錯過開季。(美聯社資料照)

NBA新球季10月開打，鵜鶘隊開季前就確定失去1名好手。控衛哈勒戴(Jrue Holiday)為了照顧他生病的孕妻蘿倫(Lauren Holiday)而向球隊請假，「我很榮幸受到球隊重視，但蘿倫才是世界上對我最重要的人。」

哈勒戴的妻子蘿倫曾是女足國腳，她因腦瘤必須開刀，醫生建議她在生產之後動手術。蘿倫預計10月中以前生產，然後她必須休養6周才能開刀。哈勒戴決定陪伴蘿倫直到她康復，他將錯過開季，且無法確知於何時回歸。

鵜鶘教練金斯利(Alvin Gentry)表示，「哈勒戴做了最正確的決定，教練團與所有隊員都百分之百力挺他與蘿倫。」其實哈勒戴上季也未打滿82場，他65場例行賽留下場均16.8分、6.0助攻、3.0籃板的優秀成績。

(中時電子報)