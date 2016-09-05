傳RCEP協定談判各方 放棄年內談妥目標

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共同社報導，日本與中國大陸、韓國、東南亞國家協會（ASEAN）成員國等16國參與的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）談判各方，事實上已放棄年內談妥的目標。

據東協外交人士透露，6日起在寮國召開的東協高峰會議將確認此事。

關於RCEP，高峰會議的主席聲明草案中以呼籲「為儘早妥協加強努力」的語句，取代了此前一直使用的「在年內談妥」。

有分析指出，背後原因包括率先達成的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）不知何時生效，以及對急速實施市場開放保持警惕的中國、印度與要求高度貿易自由化的日本等國之間的分歧尚未彌合。

RCEP是以撤銷貿易、投資領域准入壁壘和保護智慧財產權為目標的自由貿易區構想，談判於2013年啟動。2015年的部長級會議上，與會各方就貿易自由化率（取消關稅的產品比例）的初始目標原則上設定為80%達成共識。1050905

(中央社)