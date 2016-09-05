美少年被綁架27年 遺骨尋獲

多年來失蹤少年的父母Patty Wetterling 和 Jerry Wetterling 從未放棄尋找兒子，圖為2009年8月，他們拿著兒子照片呼籲各界提供線索的情況。(美聯社檔案照)

在失蹤少年證實死亡後，有支持者在受害人家門外擺放鮮花慰問。(圖:美聯社)

美國一名少年在27年前被綁架後音訊全無，他的父母多年來不停的尋找，沒想到最終卻收到最傷心的消息，警方昨天宣布尋獲被綁少年的屍骨。

警方找到被害人遺骨的關鍵，是因為這起綁架失蹤案件的一名可能嫌犯突然失蹤，導致警方追查到這些骸骨，並透過DNA鑑定證實為該名少年，不過當局並未公布具體詳情。

當年年僅11歲的少年維特靈(Jacob Wetterling)在1989年10月22日夜間，在明尼蘇達州中部的一個偏僻小路遭人綁架。當時他的父母外出參加一場晚宴，維特靈則和2 個弟妹和1 個朋友在家，根據受害人父親向警方描述，當時維特靈的弟弟和朋友騎腳踏車從外面回家，有個戴面具的男子拿著槍接近他們，還問了每個男孩的年紀，之後便抓住維特靈，還叫其他人躲到草叢，否則就會向他們開槍。混亂中維特靈被抓走，從此音訊全無。

案件當時轟動全美，受到高度關注。包括聯邦調查局FBI以及國民警衛隊都曾展開大規模搜索，但是沒有任何收穫，也沒有逮捕任何嫌犯，直到去年10月，1名52歲的男童色情圖片嫌犯被這起調查少年失蹤案的警方問話，被列為案件關係人，但他始終否認跟案件有關，因為沒有證據，該男子也沒有被起訴。

如果失蹤的維特靈還在世，今年應該是38歲，他的母親自從兒子失蹤後，開始投入倡議在明尼蘇達州甚至全國發起性犯罪人士登記系統，同時也成立組織，幫助也類似情況的父母。她在獲知兒子的遺骨尋獲後拒絕接受媒體採訪，只簡單的說了句：「我們心都碎了，說不出其他的話。」

這起近30年的懸案，如今終於露出新的曙光，警方並未證實是否有抓獲嫌犯，但強調會檢視新的證據，再對外說明具體情況。

(中時電子報)