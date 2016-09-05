富邦接手義大犀牛 傳小老闆蔡承儒當領隊
富邦金控接手職棒義大犀牛隊的消息，4日深夜在媒體提前曝光，據了解，聯盟與富邦、義大早已建立三方溝通管道，程序進入最後階段，最快在9月12日對外公布。
富邦金控長期贊助國立台灣體育運動大學成棒隊，根據內部消息，接手義大犀牛之後，有可能以「富邦公牛」為隊名，並由台體大校長林華韋擔任總顧問，目前正在探詢副領隊人選。
領隊一職可能由「小老闆」親上第一線，富邦育樂總經理蔡承儒出任。他是富邦集團第3代、富邦金二董蔡明興的長子。蔡承儒對運動行銷有高度興趣，先前接手籃球隊，親自為球隊命名、設計隊徽。
現任義大犀牛總教練葉君璋合約在今年到期，為了穩定軍心有可能改任球團職位，至於新任總教練還沒有決定，外傳前旅日名將郭源治是可能人選。
從聯盟方面的消息也間接證實，富邦與義大已經談妥，只是目前下半季還在進行中，等適當時機公布。聯盟與富邦、義大三方近1個月內已經建立管道，經常聯繫接手事務。
外傳富邦買下犀牛的價碼大約在新台幣2.4億元到3億元之間，主場有可能設在新莊與天母。1050905
(中央社)
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