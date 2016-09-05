傷後復出 塞娃斯圖娃打入美網8強

因傷退出網壇將近兩年的塞娃斯圖娃，今天以6-4、7-5擊敗第13種子英國的康塔（Johanna Konta），成為1994年之後首位晉級美國網球公開賽8強的拉脫維亞女子球員。

26歲的塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova）未列種子球員，不過她在第2輪先是打下第3種子西班牙的蒙奎露薩（Garbine Muguruza），今天又擋住康塔於第2盤尾聲的反擊，生涯第一次進入大滿貫賽8強。

塞娃斯圖娃2013年5月因一連串傷勢宣布退休，睽違比賽20個月後，去年初才重回球場。

世界排名第48的她說：「2013年對我來說很痛苦。我既受傷又得不到樂趣，心情有點低落，不過如今我回來了。」1050905

(中央社)