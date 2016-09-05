NBA》羅斯性侵官司 與尼克熱身賽撞期

尼克隊羅斯性侵官司纏身，給球隊帶來麻煩。(美聯社資料照)

新球季轉戰尼克隊的「飆風玫瑰」羅斯，在去年11月遭到女性友人控告性侵，這宗官司將要在10月5日於洛杉磯開庭，不幸與尼克首場熱身賽(客場戰火箭)撞期，羅斯被求償2100萬美元(約台幣6.7億)。

這起事件發生於2013年8月，該女子指控羅斯夥同兩名友人(其中1人為灰熊後衛湯尼艾倫的弟弟)向她下藥，待她返家後，闖入她住處予以性侵。羅斯只承認向女子要求4P，但遭拒絕後就離去，沒有下藥迷姦。

尼克總裁「禪師」傑克生季外急需1名攻擊型控衛來完成他的三角戰術，因此從公牛交易來羅斯。對於羅斯的麻煩，傑克生表示：「我們事前已經知道了。我們沒有深入調查過，但我們知道有這麼回事。」

在媒體環伺的紐約，羅斯不免成為八卦新聞的男主角，無論官司輸贏，他都很難擺脫這道陰影。連3季戰績不振，尼克隊的重建之路又碰上這一麻煩，傑克生想必也感到有些苦澀。美媒甚至開始質疑尼克隊會不會後悔簽下羅斯。

(中時電子報)