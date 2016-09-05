NBA》羅斯性侵官司 與尼克熱身賽撞期
新球季轉戰尼克隊的「飆風玫瑰」羅斯，在去年11月遭到女性友人控告性侵，這宗官司將要在10月5日於洛杉磯開庭，不幸與尼克首場熱身賽(客場戰火箭)撞期，羅斯被求償2100萬美元(約台幣6.7億)。
這起事件發生於2013年8月，該女子指控羅斯夥同兩名友人(其中1人為灰熊後衛湯尼艾倫的弟弟)向她下藥，待她返家後，闖入她住處予以性侵。羅斯只承認向女子要求4P，但遭拒絕後就離去，沒有下藥迷姦。
尼克總裁「禪師」傑克生季外急需1名攻擊型控衛來完成他的三角戰術，因此從公牛交易來羅斯。對於羅斯的麻煩，傑克生表示：「我們事前已經知道了。我們沒有深入調查過，但我們知道有這麼回事。」
在媒體環伺的紐約，羅斯不免成為八卦新聞的男主角，無論官司輸贏，他都很難擺脫這道陰影。連3季戰績不振，尼克隊的重建之路又碰上這一麻煩，傑克生想必也感到有些苦澀。美媒甚至開始質疑尼克隊會不會後悔簽下羅斯。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。