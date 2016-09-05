打回原形 希拉蕊領先勢頭腰斬！
隨著八月盛暑剛過，美國總統大選兩黨候選人的民調支持度卻出現快速降溫現象。原本以兩位數字領先對手的民主黨總統候選人希拉蕊已告大幅縮水，共和黨的川普似乎又活了過來。
CNN綜合5大最新民調顯示，希拉蕊雖然仍以42%比37%領先川普，但這一領先勢頭比起八月初的49%比39%，已告減半。這5大新民調指出，希拉蕊的民調在八月份掉了7個百分點；川普也在八月份小跌了2個百分點。簡而言之，希拉蕊與川普的當前捉對廝殺情勢，又回到了兩人在黨代表提名大會以前的基本盤。
在這炎熱的八月中，民主黨的希拉蕊飽受「電郵門」之苦，更糟的是，在其擔任國務卿任內與柯林頓基金會的過密關係，讓希拉蕊的信任度受到重擊，這應是希拉蕊民調大跌7個百分點的主因。
對共和黨的川普而言，在八月間，川普因競選團隊大搬風、接二連三的共和黨大老公開拒投川普、以及對非洲裔社區的出言不遜，這讓川普也沒撈到太多希拉蕊民調大跌的好處。
除此之外，自由黨的蓋瑞強森獲得9%、綠黨的吉爾史汀僅獲4%，跟八月初相較並未有任何變化。但由於他們的民調皆未達15%，因此無法參加即將於選前舉行的3場電視辯論。
CNN所使用的5大民調，包括了Pew 研究中心、Quinnipiac大學、Monmouth大學、Suffolk大學/今日美國、福斯Fox新聞分別於8月9日至30日所作的民調，進行比對與分析而得出此一結論。
(中時電子報)
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