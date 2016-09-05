土耳其：伊斯蘭國敘土邊境據點全數失守
土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）說，在土耳其部隊與敘利亞反抗軍今天的聯手下，伊斯蘭國（IS）已喪失在敘土邊境的所有領土。
尤迪倫在電視轉播的演說中指出：「由阿薩茲（Azaz）到賈拉布洛斯（Jarabulus），我們已完全掌控91公里長的邊界。所有恐怖組織已遭逐出，銷聲匿跡。」
敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）也表示：「IS丟掉剩餘的邊境村落後，已和外界失去聯絡。」
人權瞭望台組織指出，伊斯蘭國撤出後，土耳其坦克和軍機撐腰的反抗軍及伊斯蘭派系，已拿下邊界的數個村莊。
土耳其軍隊8月24日在敘利亞發動名為「幼發拉底河之盾」（Euphrates Shield）的軍事行動，以驅逐邊境地區的伊斯蘭國聖戰士，同時針對敘利亞庫德族部隊攻擊。
對於對抗伊斯蘭國、以美國為首的聯軍，庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是其重要夥伴，且已從伊斯蘭國手中奪回大片領土。
伊斯蘭國失去土耳其邊界的據點後，雖然在敘利亞及伊拉克繼續保有佔領地，但已喪失招募與補給的重要轉運點。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。