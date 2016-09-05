丹麥甜心直落二獲勝 挺進美網8強

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美國網球公開賽兩屆亞軍「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），今天以6-3、6-4直落二力克第8種子美國的基斯（Madison Keys），第5度擠進美網8強行列。

瓦芝妮雅琪曾是世界球后，如今排名驟降至第74；她接下來將面對因傷退出網壇將近兩年的拉脫維亞選手塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），爭奪準決賽席位。

塞娃斯圖娃今天稍早6-4、7-5擊退第13種子英國的康塔（Johanna Konta），成為22年來首位抵達大滿貫賽8強的拉脫維亞女子球員。1050905

(中央社)