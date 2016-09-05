老師越漂亮 學生成績真的越好？

老師如果越漂亮，難道學生成績真的越好？ (達志影像/shutterstock提供)

坊間補習班常常打著帥哥美女老師的口號招攬學生，但你知道，如果在不討論教學方法與內容的情況下，其實老師的美醜，原來真的會對學生成績造成影響，換句話說，顏值越高的老師，所教學生的成績則相對越好。

學生的好成績倒不單單是來自於專注於老師的外表而來，而與「暈輪效應」有關，所謂「暈輪效應」，又稱「光環效應」，它是一種影響人際知覺的因素，指在人際知覺中，所形成的以偏概全主觀印象。意即當一個人的某種品質，或一個物品的某種特性，一旦給人非常好的印象，在這種印象的影響下，人們對這個人的其他能力，或這個物品的其他特性也會給予較好的評價。

所以當我們覺得老師好正好帥的同時，其實也正受「暈輪效應」影響，主觀認為老師的教學能力、聰明才智等評價一樣很高，且讓自己聽課時更容易專心，反之、若老師相貌普通，則這種狀況較不明顯。

而美國內華達大學也針對這種情形做了驗證研究，研究團隊找來100多名學生，讓他們聽了20分鐘的物理課錄音檔，同時讓他們看一些照片，照片裡的人長相顏值相差甚遠，極端的美或醜，並告知他們這些照片裡的人就是錄音檔裡的講師。

最後在看完這些照片後，發給他們針對物理錄音檔內容所擬定的試題並作答，結果發現，那些看到自己講師照片是帥哥或正妹的受試者，試題平均答對題數居然比另一方要來得多。

不過研究者自己也承認，雖然研究結果某種程度上反映了現實的狀況，但並不代表能全盤否認美醜與教學能力有絕對關係，意即不能代表長得不夠好看的老師、就沒有出色的教學能力。

(中時電子報)