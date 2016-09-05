MLB》麥總讚：馬林魚的無名英雄是他
本季打出全新氣象的馬林魚，隊上除了大家所熟知的王牌費南德茲、「怪力男」史坦頓、打擊教練邦茲、鈴木一朗以及陳偉殷之外，總教練麥汀利指出，隊上還有一個無名英雄，就是外野手葉利奇(Christian Yelich)。
麥總大力讚賞葉利奇：「今後會愈來愈多人認識這個小夥子，他並非響噹噹的明星球員，但他真的非常能打。」葉利奇也是個低調的球員，「他不是那種到招搖和放話的人，他每日腳踏實地的在比賽中成長。」
24歲的葉利奇本季打擊率0.307、長打率0.496、上壘率0.384、18轟、85打點全都創下生涯新高，他強悍的打擊讓麥汀利不禁回憶起年輕的自己，麥總也是在24歲達到生涯第一個高峰(1985年)，他還當選該年度美聯MVP。
葉利奇將自己的成長歸功於打擊教練邦茲，「他對我的改變是思想上的，三言兩語很難說清楚。」葉利奇從21歲就被馬林魚叫上大聯盟，2014年獲得國聯金手套獎。他雖然還年輕，但麥總認為他已經能扛起領導球隊的重任了。
(中時電子報)
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