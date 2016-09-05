美網》敗給地主 詹皓晴混雙止步第2輪

詹皓晴與搭檔米爾尼止步於美網混雙次輪。（劉雪貞提供）

美網混雙第2輪，第5種子詹皓晴/白俄羅斯米爾尼，對戰美國組合吉貝絲/諾維科夫，儘管兩隊實力相當，可惜詹隊在關鍵時刻屢失先機，最後以5-7、6-7(2)落敗，詹皓晴的混雙之路也在次輪止步。

詹皓晴/米爾尼首盤在1-5落後下追趕至5-5，卻在5-6時痛失最後1個發球局，以5-7輸掉首盤。第2盤詹隊緊咬比分，成功將對手逼入搶7，但是招架不住對手的攻勢，接連出現失誤，結果以直落二輸球。

(中時電子報)