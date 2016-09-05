特技開球! 體操女將側空翻為大聯盟開球

金牌女將蔻希恩表演倒立為遊騎兵開球。(美聯社資料照)

美國金牌體操女將蔻希恩(Madison Kocian)為德州遊騎兵開球，她表演了一個漂亮的倒立動作之後才將球投出。另一名金牌女將赫南德茲(Laurie Hernandez)為紐約大都會開球，還秀了一記優美的側空翻，讓棒球迷大飽眼福。

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金牌體操女將蔻希恩為遊騎兵開球。(美聯社資料照)

金牌女將赫南德茲表演側空翻為大都會開球。(美聯社資料照)