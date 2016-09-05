歐巴馬：中國必須遵守國際規範 否則…
正在杭州出席G20峰會的美國總統歐巴馬對中國在南海的「展現肌肉」之舉，說了重話！歐巴馬指出，中國必須遵守國際規範，如有違犯，就會面對後果。
CNN在今天播出對歐巴馬總統的獨家專訪。歐巴馬指出，美國歡迎中國的崛起，也理解中國希望在國際事務上佔有「重大席位」big seat，但是，如果中國違反國際法規的話，就要面對其後果。
歐巴馬總統以「南海爭端」為例指出，「當涉及有關安全議題時，如果你(指中國)簽約要求對有關海洋議題進行國際仲裁，而實際上你又比菲律賓或是越南以及其他國家還強大，這絕非成為是你能前往並展現肌肉的理由。」緊接著，歐巴馬總統強調，「你就必須遵守國際法」。
歐巴馬表示，「當我們看到他們(指中國)違反國際規範之時，諸如在南海的作為以及經濟政策上的若干作為，我們的立場是很堅定的。我們已對他們指出，這是有其後果的。」
歐巴馬並透露，他已試圖向中國國家主席習近平傳達了一個重要信息，那就是，「美國的實力之一就在於能自我控制」。歐巴馬指出，「美國之所以願被許多的國際規範所約束，並不因為我們必須如此，而是我們認為，從長遠來看，建立一個強大的國際秩序才是我們的利益之所在」。
在專訪中，歐巴馬總統表示，中國的崛起，並已成為世界最大的經濟體之一，就更應該遵守國際法則與規範。歐巴瑪說，「美國應該希望中國在重大國際問題上扮演更大的責任。這不僅是為其人民，而且也為了廣泛的國際問題和衝突，諸如氣候變遷、災難救援已即伊波拉問題的處理。」
(中時電子報)
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