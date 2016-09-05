全世界最大 東部大猩猩極度瀕危
參加國際自然保育聯盟（IUCN）會議的官員今天表示，受到剛果民主共和國非法獵殺激增的逼迫，全世界最大的猩猩東部大猩猩瀕臨絕種。
官員在檀香山IUCN全球會議上指出，地球上的東部大猩猩僅剩5000隻，目前面臨完全消失的風險。
IUCN在最新版的紅色名錄指出，地球6種大猩猩有4種目前極度瀕危，「距離絕種只差一步」，包括東部大猩猩、西部大猩猩、婆羅洲猩猩、蘇門答臘猩猩。
黑猩猩和倭黑猩猩被列為瀕危。
IUCN說，過去20年的戰爭、狩獵及土地遭難民占據，導致東部大猩猩數目大減70%以上。
東部大猩猩的兩個亞種之一東部低地大猩猩，從1994年的1萬6900隻銳減至2015年的僅3800隻。
另一個亞種山地大猩猩則有小幅回升，總數大約880隻。1050905
(中央社)
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