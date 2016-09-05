道奇王牌克蕭復出 9日客場戰馬林魚

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球迷引頸期盼許久的王牌左投克蕭，總教練羅伯茲證實，確定9日復出客場戰邁阿密馬林魚。克蕭因椎間盤突出放入傷兵名單已2個多月。

克蕭（Clayton Kershaw）昨晚在小聯盟投復健賽，投3局34球退場後牛棚再投15球，並說自我感覺OK，總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布王牌左投復出。

羅伯茲說，9日道奇客場戰馬林魚，確定克蕭先發，因復健賽投3局退場後，他感覺沒有不適。克蕭6月26日因椎間盤突出放入傷兵名單2個多月，受傷前他本季的戰績是11勝2負，防禦率1.79。

羅伯茲說，克蕭歸隊是個很大的鼓舞，球隊上下都很興奮，大家都期待他回來，對克蕭而言，這段蠻長的時間他看著隊友，知道這是很折磨他的，因此他能再次啟動且幫助球隊贏球，可知克蕭是非常高興的。

克蕭則說，期待這一刻很久了，很興奮歸隊並繼續前行，並說受傷的經歷很可怕，不會再讓自己受傷了。

過去2個月期間，道奇先發投手陣容飽受傷兵所困，靠著新秀頂替，總計58場比賽道奇34勝24負，原本落後國聯西區龍頭8場勝差，如今反而躍居國聯西區龍頭，領先居次的宿敵舊金山巨人隊2場勝差。

不過道奇需要更強的手臂如克蕭，才能應付強度更高的季後賽，像是兩場先發都是6局無失分的左投希爾（Rich Hill），以及截至目前已奪雙位數勝投的前田健太，都是未來道奇拚季後賽得倚重的對象。1050905

(中央社)