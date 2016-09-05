道奇王牌克蕭復出 9日客場戰馬林魚
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球迷引頸期盼許久的王牌左投克蕭，總教練羅伯茲證實，確定9日復出客場戰邁阿密馬林魚。克蕭因椎間盤突出放入傷兵名單已2個多月。
克蕭（Clayton Kershaw）昨晚在小聯盟投復健賽，投3局34球退場後牛棚再投15球，並說自我感覺OK，總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布王牌左投復出。
羅伯茲說，9日道奇客場戰馬林魚，確定克蕭先發，因復健賽投3局退場後，他感覺沒有不適。克蕭6月26日因椎間盤突出放入傷兵名單2個多月，受傷前他本季的戰績是11勝2負，防禦率1.79。
羅伯茲說，克蕭歸隊是個很大的鼓舞，球隊上下都很興奮，大家都期待他回來，對克蕭而言，這段蠻長的時間他看著隊友，知道這是很折磨他的，因此他能再次啟動且幫助球隊贏球，可知克蕭是非常高興的。
克蕭則說，期待這一刻很久了，很興奮歸隊並繼續前行，並說受傷的經歷很可怕，不會再讓自己受傷了。
過去2個月期間，道奇先發投手陣容飽受傷兵所困，靠著新秀頂替，總計58場比賽道奇34勝24負，原本落後國聯西區龍頭8場勝差，如今反而躍居國聯西區龍頭，領先居次的宿敵舊金山巨人隊2場勝差。
不過道奇需要更強的手臂如克蕭，才能應付強度更高的季後賽，像是兩場先發都是6局無失分的左投希爾（Rich Hill），以及截至目前已奪雙位數勝投的前田健太，都是未來道奇拚季後賽得倚重的對象。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。