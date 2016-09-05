MLB》牛棚挨轟 皇家遭老虎逆轉

老虎隊金斯勒(左)盜二壘，被皇家隊艾斯寇巴觸殺。(美聯社)

皇家迎戰老虎3連戰最後一場，皇家又是處於一路挨打的局面，不過7局下皇家開啟大反攻，全隊合力敲出一壘打、二壘打、三壘打，灌進4分逆轉，可惜牛棚索利亞挨了一記兩分炮，反倒以5-6輸球。

先發投手沃奎茲6.2局丟4分，無關勝敗；皇家以莫伊蘭、索利亞、克里斯楊撐完比賽，其中索利亞被老虎隊阿普頓敲出逆轉兩分炮，承擔敗戰責任，他此役表現很差，挨轟之後又被連續敲安攻佔一二壘，差點形成大局。

老虎目前仍以74勝62敗居美中第2，正在追趕老虎的皇家在3連戰中只取得1勝2負，反而拉開了彼此的差距(勝差4場)。皇家接下來要飛到明尼蘇達，與美中爐主雙城隊進行3連戰，希望能像8月中那樣再寫佳績。

(中時電子報)