陳副總統：台梵是愛與核心價值的聯盟

率團出席梵蒂岡封聖大典的副總統陳建仁今晚於羅馬舉辦晚宴。他致辭時說，教廷是中華民國重要友邦，「這是一個愛的聯盟，是一個核心價值的聯盟」，未來會持續推展友好邦誼。

陳副總統此行主要是為參加德雷莎修女（Mother Teresa）的封聖典禮，晚間於羅馬的A. Roma旅館（A. Roma Lifestyle Hotel）宴請修會神職人員、僑胞、台商、台北愛樂合唱團及義方友好人士等。

陳副總統致辭時說，教廷是中華民國重要友邦，邦交長達74年，兩國都堅持宗教自由和慈悲良善，強調民主、自由、人權、人道的重要性，政府未來會持續推展友好邦誼，與教廷合作在世界發揚自由、民主、人權、博愛的普世價值，深化雙方人道慈善夥伴關係。

他說，中華民國與梵蒂岡「是一個愛的聯盟，是一個核心價值的聯盟」。

今年媒體和評論文章數度指梵蒂岡與中國大陸組成工作小組，試圖解決雙方在宗教事務上的歧異，關係似乎趨於緩和，甚至不無建立正式關係的可能，成為陳副總統此行造訪梵蒂岡備受關注的因素之一。

他說，政府自5月至今執政3個多月，確實還顛顛簸簸，走得並不順暢，「但感謝天主，我們仍有勇氣、智慧和慈悲，盼繼續帶領台灣到更美好的未來」；改革需要時間，包括年金改革、世代正義和經濟繁榮，政府需要大家在海外打拼和持續建言。

陳副總統還表示，今天獲封聖人的德雷莎修女與台灣淵源深厚，她於1984年派遣修女到台南成立會院，1985年訪台，受當時總統蔣經國接見；德雷莎修女把自己當作天主手中的一支小鉛筆，還常常斷掉，需要天主不時砥礪，從她的言行可以學到，每個人都能「心懷大愛做小事」，累積良善，就可成就大愛大事。

駐教廷大使李世明說，陳副總統人如其名，要在台灣建構上主的仁慈，「真正的權力是服務，善牧是身上沾滿羊的氣味」，陳副總統是中華民國的光、台灣的眼，是一個深具正面能量的人。

台北愛樂合唱團今天於封聖大典中獻唱聖歌，晚宴中也再度獻藝，演唱聖歌、國台客語歌謠等數曲，贏得滿堂彩。1050905

(中央社)