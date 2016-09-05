各地局部陣雨 中南部留意強降雨

中央氣象局表示，5日仍受低壓帶影響，水氣範圍主要在中部以南地區，中南部降雨機率偏高，尤其在午後熱力作用，有局部瞬間大雨發生的機率，而北部及東半部地區則是有局部陣雨的天氣型態。

氣象局指出，5日天氣與4日類似，台灣仍位於低壓帶內，不過水氣範圍主要在中部以南地區，因此中南部降雨機率還是偏高，尤其在午後熱力作用加乘下，有局部瞬間大雨發生的機率。

北部及東半部地區則是有局部陣雨的天氣型態，外出仍建議攜帶雨具備用，並注意氣象局所發布的最新天氣訊息及特報內容。

溫度方面，各地雲量偏多，高溫介於攝氏31至33度。

此外，氣象局提醒民眾，5日全台各地及外島地區PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及懸浮微粒；PM2.5指標為低至中等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050905

(中央社)