學者：G20峰會 對習近平處境很重要
香港浸會大學教授高敬文表示，基於中國大陸國家主席習近平在黨內的處境，舉辦20國集團（G20）峰會對習近平「非常重要」，因為明年就是中共19大，這場峰會可凸顯中國的崛起。
法廣報導，高敬文（Jean-Pierre Cabestan）這位法國籍的政治學教授指出，中國是全球第2大經濟體和亞洲第1強國。而舉辦G20杭州峰會，是「凸顯中國強大崛起」的一種方式。
高敬文表示，G20杭州峰會是在中共召開19大的前1年舉行。習近平如今已坐穩中共頭號領導人的位子，但同時也遭到質疑。在中共體制內，習近平「並不一定受到所有人的喜歡」。
他認為，正因如此，杭州G20峰會對於習近平來說「非常重要」。也因此，這場峰會被安排在浙江省會杭州召開。過去習近平曾在浙江主政5年，現在浙江仍由一些「跟他非常近的政治盟友」掌控。
高敬文說，浙江省在許多方面，都是個「模範省份」，像是新興產業鏈及阿里巴巴的總部等。某種程度上，這是「中國復興的一個象徵」。1050905
(中央社)
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