土耳其稱 已將IS從土敘邊界清除

土耳其坦克部隊2日朝敘利亞邊境開去。（圖/美聯社）

安卡拉稱，土耳其部隊與敘利亞叛軍已將伊斯蘭國（IS）極端分子徹底逐出土敘邊界。據土耳其官方安納杜魯新聞社（AnadoluAgency）報導，IS已失去土敘邊界的最後一塊據地。

一名土耳其武裝部隊成員周日告訴CNN，如今土耳其支持的敘利亞叛軍，也就是敘利亞自由軍（Free Syrian Army）已徹底掌控邊界。而敘利亞叛軍與土耳其部隊最近奪回的邊界城鎮賈拉布魯斯（Jarablus），對IS的補給、金援及人員進出都是關鍵地。

另據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，當局已攻佔了IS在伊拉克的一座軍火庫，對這恐怖組織而言，可謂雙重打擊。

安納杜魯新聞社稱，這次勝利已切斷IS與土敘邊界的實質聯繫。

自8月24日以來，土耳其便對敘境發動兩次突襲，以將IS驅離邊境，並防止美國支持、也同樣在打擊IS的庫德族部隊進攻。而IS在失守僅剩的土敘邊境城鎮後，如今已與外界斷絕聯繫。

(中時電子報)