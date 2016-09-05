中南部今防瞬間大雨 明起各地降雨更明顯
台灣今仍位於低壓帶內，水氣範圍主要在中部以南地區，因此中南部降雨機率還是偏高，更有局部瞬間大雨發生的機率，北部及東半部地區則是有局部陣雨的天氣型態，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。
根據中央氣象局資料顯示，這周天氣較為不穩定，明天(6日)開始到周四(8日)，又有一波水氣移入，全台降雨再度增加，特別是迎風面的中南部雨勢將會更明顯、降雨時間也會更長。
溫度方面，因各地雲量偏多的關係，各地高溫會在31至33度之間，早晚低溫約25至27度。
至於輕颱南修，目前對臺仍無直接影響，不過欲前往日本，特別是西部及九州一帶的民眾，還是需要多多留意颱風動態及航班資訊。
空氣品質方面，今各地及外島地區PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及懸浮微粒；PM2.5指標為低至中等級。
(中時電子報)
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