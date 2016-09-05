中秋烤肉組大車拼　牛豬蝦魚各擅勝場

美福、GREEN＆SAFE、安永鮮物等食材店，讓中秋烤肉更精采。（鄧博仁攝）

精選好食材，原味燒烤就鮮甜。（飲酒過量有害健康）（鄧博仁攝）

六福皇宮中秋踏月烤肉禮盒異國瘋。（六福旅遊集團提供）

中秋烤肉準備食材，大賣場的優點是便宜，上網宅配的優點是方便，到傳統市場的優點是新鮮且有趣，但近年正流行的食材精品店優點則是不必像大賣場一樣一買一大盒，而且品質佳、鮮度好，充滿來自台灣各地優質小農與世界各國食材與調味料，逛起來很開眼界，也可方便宅配，唯一缺點是貴了些，但一年一度，多花幾百元上千元，卻可換來回味一整年的完美中秋烤肉團圓喜悅。

如果今年烤肉想以牛肉為主，就到內湖美福食集跑一趟，從牛排、牛小排燒烤片，一直到牛舌、橫隔膜燒烤片與各式海陸食材，絕對不失望。如果想以豬肉與蔬菜為主，GREEN&SAFE雖然未推烤肉組，但那條台灣正黑豬豬五花絕對無敵，有機蔬菜更是鮮美，搭配起來用韓式生菜包肉烤肉法最對味。如果想以海鮮為主，當然要找擁有日本細胞活存冷凍保鮮技術的安永鮮物，或是養魚養到年年得獎且充滿學問的天和鮮物。如果想要感受異國燒烤風味，六福旅遊集團今年推出「中秋踏月烤肉禮盒」與烤肉宴，充滿濃濃印度與義大利風情。

■美福食集／就愛吃牛肉

台灣優質肉品供應商美福食集，中秋期間推出三款烤肉組合，包含6688元的讚嘆和牛禮盒、3688元的海陸旗艦禮盒，以及2288元的秋饗豪華禮盒，可上網宅配送到家。

3688元的海陸旗艦禮盒特別超值，包含美國特選安格斯牛小排、紐西蘭牛舌、澳洲牛橫膈膜燒烤片、沙朗牛排、匈牙利松阪豬、紐西蘭小羔羊肩排、加勒比海活凍大白蝦、紐西蘭野生扇貝、台灣去骨鴨腿、滿甲法式布丁白腸與滿甲自然熟成培根，分開購買原價4250元，適合10人家族分享。

■永豐餘生技GREEN & SAFE／就愛黑豬與蔬果

自有潔淨有機農場，永豐餘生技的有機蔬菜該脆的脆、該嫩的嫩、嘗得到鮮甜與菜根香，也蒐集來自世界各地的優質牛羊豬雞與柴米油鹽醬醋茶。中秋期間維持一貫的網購宅配作法，不另推燒烤組合，只提供消費2500元滿額送指定贈品優惠，送完為止。

最推薦其無藥，以多樣穀物豆類與人道環境飼養的台灣正黑豬，從里肌、梅花肉到豬五花，原味就鮮甜。另推薦適合燒烤的有機玉米筍，以及適合搭配肉品的沙拉生菜與芝麻葉，蔬果健康也讓肉品更美味。

■安永鮮物／海鮮看這邊

從半導體科技業跨足生鮮，安永鮮物因擁有日本細胞活存冷凍保鮮技術，最能保存海鮮鮮甜。中秋期間推出三款烤肉組合，適合2-3人的915元「小家庭輕鬆烤」；適合3-4人的1103元「老朋友樂相聚」，以及適合4-5人的2348元「五星級豪氣宴」。

915元的「小家庭輕鬆烤」包含鯖魚魚排150gX2、抱卵香魚300gX1、特選無毒白蝦100gX1、鮮蚵100gX1、生食級干貝100gX1，只需再購買一點肉品，輕鬆無負擔。

■天和鮮物／產地直送

因為有堅持，天和鮮物從養殖環境到加工，幾乎年年獲獎受肯定，並已從水產逐漸跨足畜牧與調味料。今年烤肉，強打天和澎湖海洋漁場、全台唯一純海水箱網養殖的天和極品海鱸魚，1.5～2尾共3公斤1980元；天和龍虎斑全魚分切禮盒1尾3公斤可食用重量2.5公斤2480元；2015國家地理頻道之綻放真台灣《訂作一條魚》魚款巴掌黃金鯧，300g包/3尾售價230元。另有無添加亞硝酸鹽、使用天和海藻豬肉，搭配糖、鹽及無農藥大蒜、無農藥蒜粉或紹興酒的天和海藻豬紹興/蒜味「熟」香腸，300g/包/6條，250元/包。

整箱採購更方便，「花好月圓烤肉組」內含澎湖小金鯧300gx1包、嘉鱲下巴300gx2包、嚴選秋刀魚(M)450gx1包、挪威鯖魚（淡口味）150gx2包、船凍透抽350gx2包、挪威鮭魚排(去鱗)200gx1包、海藻豬雪花肉片300gx2包、海藻雞二節翅250gx2包、海藻豬米血糕275gx2包、虱目魚丸420gx1包、純天然沙茶醬160gx1罐，售價2600元免運費。

■六福集團／濃濃異國風

六福皇宮「中秋踏月烤肉禮盒」，多樣食材由大廚幫忙醃製調味，打開就能烤，售價2999元6人份，限量100組，包含義式青醬松阪豬、美式燒烤雞棒腿、絲路宴人氣招牌乾式熟成21天牛排、馬沙拉風味烤豆腐、日式味噌烤鮮蝦、香魚一夜干、XO醬鮮腰子貝、胡椒蒜香鮮鮑魚、鮮蔬野菇、有機帶殼玉米筍，還有養生栗子地瓜、普羅旺斯香料烤野菇，以及獨門佐醬跟美式煙燻燒烤醬等。

不像一般香魚要吃抱卵，這裡的香魚肚子已被掏空，但經過一夜干後，更能嘗到魚肉本身的勁道與韻味；百頁豆腐抹上一層厚厚、有著濃郁咖哩滋味的馬沙拉香料再經燒烤，空氣中頓時瀰漫印度氣息；經過義式青醬醃過的松阪豬，烤後一樣鮮嫩又帶彈性，伴隨青醬的香氣，一種Genova熱那亞港口的水手飄泊氣息就在眼前飛舞。

如果懶得自己烤，台北威斯汀六福皇宮也將於9月15日與16日兩天晚餐時段於Elite Café戶外英式庭園舉辦烤肉派對，搭配簡雅的花園造景、優閒池畔，明媚，再由主廚嚴選當令食材並親自燒烤，現場還有異國啤酒暢飲，五星級服務品質，每人NT$1,500+10%。

(中時)