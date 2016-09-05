過中秋瘋烤肉　飯店優惠多

九月瘋烤肉。（台北凱撒大飯店提供）

宜蘭田間農炊樂。（礁溪長榮鳳凰酒店提供）

中秋國慶住房特惠腳踏車免費租借，輕鬆探索府城。（香格里拉台南遠東飯店提供）

中秋可以怎麼過。目前台灣從北到南，多數飯店都針對中秋連假推出餐飲或住房優惠專案，或結合摸彩與抽獎，讓中秋更精采。

■北投大地酒店 微醺威尼斯

北投大地酒店推出「微醺•威尼斯中秋饗宴」，9/15至9/17止至「喜歡廳」晚餐期間入場時，配戴或穿著威尼斯相關飾品或服裝，可獲贈主廚特製「威尼斯巧克力面具」一只，晚餐供應豐盛的海陸美饌semi buffet半自助饗宴，包含當令三點蟹、牛蟹、鮮蝦、燻鮭魚、蔬果生菜沙拉、新鮮水果、多道地中海精緻冷盤和甜點，及主餐烤半雞或德國豬腳二擇一，還有型男調酒師現場特調Sangria、Gaia Royal、Moonlight三款雞尾酒無限暢飲，每人1280元起，兩人同行再贈中秋限定串燒烤物一份。

■台北凱撒 瘋烤肉

中秋何必自己烤。台北凱撒飯店九月相約「瘋烤肉」，Checkers自助餐廳供應來自日、韓、歐美與新疆等各地烤肉料理，同時也提供台式烤肉趴，日式照燒雞翅、韓式烤五花、義式香料烤牛肉、新疆孜然烤羊腿與烤台式高粱香腸等肉香四溢的烤肉料理，並有蔬食料理，濃郁奶香的奶油金針菇、清爽解膩的薑絲絲瓜、香烤可口甜玉米等多種熱門烤物，與入秋當季鮮蟹料理，晚餐時段加碼放送經典「奶油螃蟹」；配合九月開學，只要父母辛勞攜學子同至餐廳用餐即享9折優惠。

■台北王朝 抽北京4天3夜遊

迎接10週年，王朝大酒店祭出全館消費滿額抽獎活動，從9月1日至12月30日，只要用餐或住宿消費滿2000元就能參加抽獎，最大獎是北京4天3夜遊，包含台北─北京來回機票一張與北京天倫王朝酒店行政客房4天3夜住宿券，另外還有自助餐券、住宿券等多項大獎。

■寒舍艾麗酒店 義味知秋

配合秋季到來，寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳以「品味季節」的料理精神，伴隨著涼爽秋意替味蕾換季，運用南瓜、蕈菇、柑橘等秋旬蔬果，演繹北義料理的濃厚層次與風味，即日起推出12道風味新主菜，包含「燉羊膝搭紅花米型麵佐咖哩酸奶醬」、「蘑菇雞肉捲佐煙燻枸杞奶油醬」、「酥炸廣島生蠔搭龍蝦汁細扁麵」、「明蝦松露南瓜燉飯」等，每道NT$1,180+10%起；此外還可享受豐富多元的自助餐檯，包含「香料糖心蛋沙拉」、「炭烤青醬透抽」、「牛舌佐巴西利醬」等義式冷熱開胃料理，並每日輪番供應多款豐腴肥美的生鮮魚貝類，晚餐時段更加碼供應「頂級帝王蟹」無限享用。

■台中日月千禧 中秋露天烤肉趴

迎接中秋，台中日月千禧位於頂樓的酌月星空酒吧推出中部最HIGH露天烤肉趴，在絕美星空下享受數十道五星級燒烤佳餚，還有DJ現場音樂放送，每人800元。以「波士頓龍蝦」打響名號的3樓饗樂全日餐廳9月份推出「半自助百匯」及「龍蝦無限放題」四人同行一人免費，適合與三五好友相約大啖龍蝦大餐。另外中秋節限定的「酌月中秋炭烤」一泊二食住房專案，雙人入住日月客房，含自助早餐2客及星空烤肉趴晚餐2客，超值優惠5折起。

■香格里拉台南遠東飯店 中秋國慶住房特惠

香格里拉台南遠東國際大飯店9月15日起至10月11日貼心推出「中秋國慶住房特惠」，除了享受客房或套房最優房價，每房4750元起，還獲贈免費早餐、台南人私房地圖以及高達1550元的餐飲消費額度。飯店更備有「變速腳踏車免費租借」服務，全家探索府城巷弄文化輕便自在。每逢假日入住憑房卡還可至「假日親子電影院」觀賞熱門親子動畫鉅片，吃喝玩樂一次滿足。

■台南大億麗緻15週年慶 抽菲律賓奢華之旅

台南大億麗緻酒店於9月1日至10月31日舉辦「大億麗緻15週年慶」活動，凡活動期間於各餐廳用餐發票金額單筆消費滿1500元即可參加摸彩，有機會獲得總統套房住宿券、麗緻系統飯店住宿券、餐券、珍珠項鍊等，最大獎「菲律賓3天2夜雙人奢華之旅」內含機票、五星級酒店住宿、早晚餐、SPA等。憑摸彩券存根聯可至麗新鑽石免費體驗「能量氣場儀檢測」；此外，餐飲消費現金結帳或「共同市場自助餐」平日用餐15人以上均享15%優惠，顧客身份證有15連號或生日為15日亦享15%優惠，並贈大億馬克杯乙只。

■高雄漢來飯店 續住第二晚888元起

繼「8月瘋高雄，續住888元」大受歡迎，高雄漢來大飯店續推「9月中秋瘋高雄」活動，第一晚入住3588元，續住第二晚只要888元，平均一晚不到2500元，專案活動只到9/20，開放適用中秋節慶，每日限量。專案每房贈送戶外野餐地墊，並免費享受漢來知名的露天泳池、俱樂部健身房、樂活三溫暖，購買兩組專案則加贈「中秋賞月必備組」，包含藤編袋、藤編拖鞋、編織扇、戶外野餐墊，贈品價值達2300元，可趁中秋節戶外賞月使用。

■宜蘭礁溪長榮鳳凰 回到美好年代

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店9到11月來宜推出「回到美好年代」度假專案，帶領賓客回歸自然純樸旅遊方式，體驗台灣早期的農餘休閒活動控土窯，從堆窯、燒窯、破窯到開窯都有不同的農炊樂趣，並結合館內懷舊宜蘭風味菜餚美食饗宴，適合祖父孫三代一起重溫台灣早期童年歡樂時光，一泊二食每房NT$9400起，包含客房住宿、體驗田間窯燒、品嚐台灣經典台菜「懷舊宜蘭風味菜餚」。

(中時)