聽障女孩「阿凡真」勇敢圓夢！滬尾烘焙幸福好味道

「阿凡真鄉野烘焙館」主廚是78年次的劉凡真。（新北市農業局提供）

位於新北市淡水「滬尾休閒農業區」內的「阿凡真鄉野烘焙館」，開幕於103年12月，主廚是78年次的劉凡真，台大公共衛生學系畢業，她有重度聽障，克服了身體不便，勇敢努力的追尋夢想，劉凡真的爸媽為了完成女兒的心願，將畢生積蓄在淡水樹林口購置土地，以栽種茶樹、綠竹筍、蔬菜等農產品為主，烘焙館也位於農場當中，週圍種滿櫻花、桂花、茶花、繡球花、金針花，一年四季輪流綻放爭艷；還有香蕉、木瓜、柑橘與各類香草植物；偶見大老鷹、藍鵲、竹雞、青蛙與松鼠的芳蹤，是個充滿生命力地的小山坡。

劉凡真善用當令食材料理，回到食物原來的味道，減少不必要的添加物，她用一雙巧手，將平凡的食材製造成幸福的滋味。（新北市農業局提供）

坐在館內品嚐美食可以聽到蟲鳴鳥叫聲，遠眺觀音山與淡水河口，同時工作室瀰漫麵粉與雞蛋的香味，熱騰騰出爐的水果塔，更是令人垂涎。劉凡真當初研發烘焙產品的配方是為了爸媽身體的健康，善用當令食材料理，回到食物原來的味道，減少不必要的添加物，她用一雙巧手，將平凡的食材製造成幸福的滋味。把親手製造的麵包、甜點傳遞幸福與愛給客人，溫暖了到訪人們的心！

遊客們在「阿凡真鄉野烘焙館」開心合影。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局表示，滬尾休閒農業區內樹興社區有長約3公里的櫻花大道，每年2月可到此健行踏青；在10月時「樹林口農場」還有親子採茶籽體驗活動；也可到附近「阿三哥休閒農莊」品嚐農村風味餐，農莊內生態資源豐富，四周都是相思樹林及油桐，內有一座古早木炭窯，距今已有70年之久，是淡水在地保存最完整地農村文物，可做為自然教學體驗，了解早年農村燒製木炭的辛苦。歡迎民眾到滬尾休閒農業區感受清新大自然的氣息，你將會發現更接近原味的自己。

「阿凡真鄉野烘焙館」所使用的木炭窯。（新北市農業局提供）

要到「阿凡真鄉野烘焙館」體驗鄉村農場田園風光與烘焙甜蜜滋味，可參其網站，品嚐「追夢女孩-阿凡真」用生命熱情烹調出感動你我幸福的味道。

(中時電子報)