生態漫遊學防治 不速之蛙知多少

為宣導外來入侵種防治的重要性，特別舉辦「新北生態城市漫遊-認識外來入侵種系列活動」。（新北市政府農業局提供）

春末盛夏之際，是外來入侵種斑腿樹蛙的繁殖期，新北市政府農業局為宣導外來入侵種防治的重要性，特別舉辦「新北生態城市漫遊-認識外來入侵種系列活動」，9月4日吸引了許多親子家庭參與導覽活動，生態志工以淺顯易懂的方式說明紅樹林的重要性，對比斑腿樹蛙、互花米草等外來入侵種對原生棲地的威脅及危害，讓學齡兒童從小建立正確的防治觀念，進而以實際的行動守護生態環境，透過環境教育的知識探索與實地觀察，讓生態教育在日常生活中得以體現。

新北市農業局長表示，臺灣為一海島，其獨特的島嶼生態系，使本土特有種對外來種的侵入抵抗能力是脆弱的，斑腿樹蛙尤其威脅本土種白頷樹蛙及其他蛙類的生存。根據調查，斑腿樹蛙會隨著水生植物、園藝植栽、農產運送、水域溢流等方式，迅速擴散到其他地方；其次，臺灣低海拔的樹棲型蛙類因低海拔原始林開發而數量驟減，剩下多是底棲型與水棲型蛙類，使得斑腿樹蛙在空間資源上幾乎沒有競爭對手，族群量迅速增加，成為優勢物種。如此「急遽繁衍、快速擴張」的外來種，需立即以人為方式進行管理、控制，以免數量擴大產生始料未及的影響。

農業局為維護本土生物多樣性，保育原生物種，以及防止斑腿樹蛙繼續擴散，將持續清除外來入侵種，加強防治宣導以增進大眾對外來入侵種的認識與認知，並鼓勵園藝業者自主檢查以降低斑腿樹蛙擴散的機率。瞭解外來種生物在新北地區的現況與影響，以避免其在封閉的生態系所可能帶來的嚴重傷害，有其必要性與重要性。

農業局提醒民眾，一旦發現斑腿樹蛙的蹤跡與棲地，請以電話(02-29603456#3123)通報農業局處理。下一主題飛羽系列活動自10月11日起開放報名，詳情請見農業局官網，或電洽(02)2960-3456分機3113簡小姐、3114趙小姐。

(中時電子報)