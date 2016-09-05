發酵美食好處多 「肉大人」泡椒麻辣鍋開賣

開在台北敦化南路二段巷弄內，結合肉舖概念開設的〈Mr. Meat肉大人〉肉舖火鍋店的產品陣容愈來愈可觀了，除菜單上的肉國籍涵蓋台灣、美國、澳洲、紐西蘭，以及西班牙、丹麥和匈牙利等7個國家，選項多達20種，老闆陳冠翰更委請近來在冰品界快速走紅的〈蜷尾家〉，用紅色莓果量身打造出形色幾可亂真的〈肉冰棒〉以饗食客。

此外，堅持專注研發「發酵美食」的〈肉大人〉，繼〈高粱酸白菜鍋〉之後，又陸續研發推出了〈番茄釀〉、〈蒜頭釀〉與〈韓式泡菜〉等幾種用發酵食材熬製的火鍋湯頭。 而為迎合「麻辣一族」將於明(6)d日正式推出的季節限定版全新湯頭〈泡椒麻辣鍋〉，與坊間一般的麻辣火鍋湯頭相比，更是在麻辣鮮香之外，多了發酵產生的自然酸味，且內蘊微微甘甜，很值得推薦。

「發酵美食」這些年在國際餐飲業界頗走紅，甚至開始慢慢成了一股流行「新食力」。食品科學專家與醫學界陸續發表了關於發酵食物對人體健康的種種好處後，愈來愈多人開始注意到了發酵美食的「妙諦」，北歐、法國的名廚也開始運用發酵技術製醬或作出發酵食材入饌，除標榜向健康靠攏，並提供客人有別傳統的吃食體驗。

除了讓食物產生獨特的風味以外，專家學者們發現發酵食物的好處還包括了：發酵保留了較多的營養成份，發酵更讓食物的分子變小、有助人體的消化吸收。同時，發酵可以分解蛋白質或澱粉，等於幫食客「預先消化」，降低了腸胃與身體的負擔。另外，食物經過發酵會產生一些細菌，有助人的身體健康。

也就是因為看好發酵食物有諸多好處，並為在競爭激烈的火鍋市場中與同業區隔，〈肉大人〉一開始就決定主攻發酵的湯頭。如今繼〈高粱酸白菜鍋〉之後，全新的發酵湯頭鍋底陸續問世，體現了〈肉大人〉廚房團隊的用心與堅持。

「泡椒」是用辣椒作泡菜，它們鹹鮮香辣，不少川菜都用到泡椒提味。〈肉大人〉的主廚王品傑作的泡椒，是用雞心辣椒與月桂皮、大紅袍辣椒、朝天椒、青花椒、豆蔻、乾豆豉與八角等辛香料，以及又稱「醪糟」的酒釀，經過發酵自製而成。

〈泡椒鍋〉的湯頭是用牛骨與洋蔥、西芹、胡蘿蔔和蘋果，並加了自煉的牛油熬煮成基底，然後再入泡椒、辣豆瓣、乾辣椒、中式辛香料、韓國辣椒醬，以及酒釀、醬油與冰糖熬煮。煮好的湯頭鮮香麻辣並喝得出發酵汁液的自然酸味，同時內蘊蔬煮釋放的甘甜味。

〈泡椒鍋〉上桌時，鍋底內除了和一般麻辣鍋一樣都有豆腐和鴨血，並放了牛筋和牛肚在鍋底，紅中帶橙黃色的湯頭加上豐富的底料，色相誘人食慾，加熱煮滾後飄散的辣椒與花椒香，更讓人食指大動。

除了發酵製成的火鍋湯頭，〈肉大人〉慶開幕周年還新增了一個讓食客見獵心喜的新品〈冰肉棒〉(或叫肉冰棒〉，這是〈肉大人〉型男老闆陳冠翰特地委託著名冰品店〈蜷尾家〉量身訂製的限量商品。

〈冰肉棒〉的口感像雪糕，有豬肉與牛肉兩種口味。牛肉口味使用綜合莓果打底，帶濃郁野莓香氣及酸度，搭配香草雪糕做平衡，酸度明顯但層次變化豐富，吃完火鍋後享用，正好能掃除油膩、清爽口氣。豬肉冰棒則選擇法國血橙製作，酸甜平衡拿捏出色，擁有柔和豐美的口感，吃完火鍋來一支，酸甜滋味恰恰好的柔軟味蕾、柔和味覺。客人在〈肉大人〉周年慶期間，只要點指定商品就可免費獲贈以假亂真、讓人會心一笑的美味冰棒。

以「肉舖火鍋店」為定位的〈肉大人〉，什麼沒有、就是肉多。為了慶祝開業滿周年，自9月27日起至9月30日，消費者只要點匈牙利蒙娜莉豬、西班牙伊比利豬、桂丁雞或是澳洲9+和牛套餐，只要加價50元，則上述肉品即加倍加量出菜(原150公克加倍為300公克)，讓無肉不歡的饕客吃個過癮。

(工商)