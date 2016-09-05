保育有成 大陸貓熊不再瀕危
官員表示，中國大陸數十年來對大貓熊的保育工作獲得回報，在國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄等級，從「瀕危」提升為「易危」。
最新預估顯示，目前大貓熊有1864隻。
IUCN指出，確實數目無法取得，但若加計小貓熊，代表現今存在世上的貓熊約有2060隻。
IUCN的最新報告說：「一連串廣泛全國性調查得到的證據顯示，之前貓熊數量的下滑已停止，數量已開始增加。」
ICU表示，大陸努力遏制非法狩獵並重新栽種竹林，才使貓熊數目得以上升。
然而，專家警告，這項好消息可能只是曇花一現。
他們表示，化石燃料的燃燒導致地球暖化，未來80年貓熊的竹林棲息地預計將因此消失超過1/3。1050905
(中央社)
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