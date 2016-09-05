9月5日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●票券9月抽銀根 金流現危機 國民黨庫 年底恐斷炊

國民黨黨庫的資金調度今年底恐逢「大限」。金融圈人士透露，自《不當黨產處理條例》8月中旬通過後，票券、銀行等金融機構不分公民營，已全面清查黨營事業的保證、授信狀況；其中在8、9月合約到期的票券公司，已確定「到期不續保」，若依照還款期限最多3個月的時間來推算，國民黨黨庫今年底就會碰到大限，將面臨資金調度一大難關。

●德蕾莎修女封聖 台北愛樂獻唱 副總統陳建仁率特使團出席

天主教教宗方濟各4日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持封聖大典，冊封被譽為「加爾各答天使」、「貧民窟聖人」的德蕾莎修女為聖人，讚揚她在印度加爾各答照料窮人的善行足為世人典範，也證明了天主對窮人的愛。超過10萬名信眾到場觀禮，以副總統陳建仁為首的中華民國特使團也出席了這場封聖彌撒。

●51.5％民眾支持藍推和平政綱 力抗台獨黨綱

國民黨昨舉行第19次全代會第4次會議，會中鼓掌通過新政策綱領案，黨主席洪秀柱致詞時強調，為了追求台海永久和平，將積極推動以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性，「用國民黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱」。

蘋果日報

●女大生控名醫 襲胸 強吻

名醫涉醜聞！曾與柯文哲競選台北市長結果落選的鼻過敏名醫李宏信，遭一名女大生病患指控，在北市中山醫院手術住院期間，涉嫌在非門診時間要求她至診間換藥，趁機對她熊抱、摸胸並強吻。女大生崩潰報案，警方依猥褻罪嫌偵辦中。中山醫院則證實李宏信遭控告，已先將李停職，但李否認有性接觸，僅認有「拍肩膀安慰」。

●G20峰會 陸推銷「一帶一路」

第11屆20國集團（G20）高峰會昨在中國杭州召開，聚焦振興經濟發展，中國視此盛會為展現其「一帶一路」倡議的良機，但分析指，反全球化氣氛的興起及中國在南海與東海主權爭議上的野心，此峰會料難催生實質成果。

●「沒手沒腳 走得更遠」 女鬥士泳渡日月潭

「沒手沒腳，也能比別人走得更高更遠！」手腳截肢的生命鬥士郭韋齊，不斷以行動證明，身體缺陷無法限制她的人生，完成玉山攻頂和單車環島後，昨花三小時二十分游完三千公尺、成功泳渡日月潭，她與泳渡證書合影時高喊：「永不放棄、創造奇蹟！」郭韋齊今天生日，她說以毅力完成人生三大目標，「是最棒的生日禮物。」

聯合報

●「別再歧視他們」張景森：陸客是最需交的朋友

針對陸客減少，行政院政務委員張景森日前要求交通部等單位盡速提出因應方案。他昨天更在臉書喊話，希望網友分清楚人民與政權的差別，「陸客是我們最需要交的朋友」，「請不要再不經意發表歧視陸客的言行了」。他還表示，大陸人民如果普遍對台灣反感，「我看台灣才是真正危險了」。

●國民黨「和平協議」政綱出爐

國民黨全代會昨天鼓掌通過由黨主席洪秀柱強力主導的「和平協議」新政策綱領，宣示要以國民黨的和平政綱對抗民進黨的台獨黨綱。不過，新政綱內容僅列九二共識，未提「一中各表」，引發黨內不同看法及疑慮。

●峰會開幕 瀰漫民粹情緒

Ｇ20峰會昨在杭州開幕，大陸國家主席習近平致詞強調，全球基尼係數已超過危險線、達到零點七，「發展」是重要議程；Ｇ20要能成為「行動隊」、而非「清談館」，各國應制訂行動方案，落實每一項政策。

自由時報

●邀行政立法會談 蔡：加速年金改革

退伍軍人與公教團體前天舉行抗議年金改革的九三大遊行，但總統蔡英文推動年金改革的決心，沒有絲毫動搖。

●德蕾莎修女封聖 陳建仁出席觀禮

天主教教宗方濟各四日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter’s square）晨間彌撒以拉丁文宣布，冊封德蕾莎修女（Mother Teresa）為聖人。他說：「我們將她列入聖人之列，整體天主教會將尊她為聖人。」數萬名信徒為德蕾莎修女的封聖儀式而擠滿聖伯多祿廣場。這位身形嬌小的婦女曾照料赤貧如洗的世人，已成為天主教會的代表人物之一。

●港立法會選情激烈 投票率創新高

香港第六屆立法會選舉四日投票，由於主張本土主義、港獨年輕世代的參選，以及港府及北京當局多次干預，使親北京的建制派與力爭香港全面民主化的泛民派選情撲朔迷離，雙方皆極力捍衛在立法會的席次，乃至對重大議案的否決權，整體投票率高出以往。在投票截止時間深夜十時卅分時，許多投票所外仍大排長龍，香港媒體預料投票人數可能突破兩百萬人，是香港回歸中國以來，投票率最高的一次選舉，選舉結果對香港民主未來將有重大影響。

(中時電子報)