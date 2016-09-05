聖保羅社運示威 反巴西新政府
巴西左派和社會主義運動人士今天下午在聖保羅商業大道包利斯塔，發起反泰梅爾政府示威遊行活動。
今天的示威遊行是由勞工唯一中心（CUT）和無地農民運動（MST）組成的「巴西人民前鋒部隊」（Frente Brasil Popular）和「無畏人民」團體，透過社交網路召集無殼勞工運動（MTST）等逾30個社會運動人士參加。
除了要求泰梅爾（Michel Temer）下台外，示威人士還高舉橫幅要求重新舉行總統選舉。
下午4時許，鎮暴警察在示威群眾的狂噓聲中抵達現場，隨即在聯邦法院大樓前一字排開，1名示威分子馬上朝警察丟啤酒罐，警察舉起盾牌護身。
聖保羅公共安全廳原本不允許今天在包利斯塔大道示威，因為2016年里約帕拉林匹克運動會聖火接力，也在今天經過包利斯塔大道。
示威活動組織團體最後決定將集合時間延後，以免影響聖火接力後，聖保羅公安廳才開放包利斯塔大道讓反泰梅爾政府人士示威。
巴西國會自啟動總統羅賽芙（Dilma Rousseff）彈劾程序以來，巴西各地不時發生反泰梅爾示威活動。8月31日參議院表決通過彈劾案，罷免羅賽芙的總統職位後，這些示威活動愈演愈烈。
2日，反泰梅爾人士再度上街要求從副總統扶正的泰梅爾下台，重新舉行總統選舉。
示威份子在聖保羅市大肆破壞公車站、銀行，封鎖道路。里約的活動出現蒙面示威群眾，朝鎮暴警察丟玻璃瓶，警察使用辣椒噴霧回應。
目前在中國大陸的泰梅爾，今天在記者會重提近日巴西城市發生不滿羅賽芙遭被彈劾和反對新政府的示威潮，其中的暴力破壞「是犯罪行為，而非示威表現。」1050905
(中央社)
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