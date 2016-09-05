慶中秋》柚子遇百年寒害 用2招讓品質全台最優

中秋節快到了，除品嚐美味月餅外，柚子也是不可少的！（本報系資料照）

中秋節快到了，除品嚐美味月餅外，柚子也是不可少的！新北市最安心、最美味的文旦柚來囉！農業局與八里區農會日前邀請飯店果雕師傅將文旦柚變身成時下最夯的寶可夢，並且現場示範簡易果雕製作，讓民眾在家也能動手做果雕，增添文旦柚豐富的趣味性與可看性。歡迎大家來新北市品嚐最優質的文旦柚。

新北市文旦柚主要栽培於八里、淡水、林口等區，全市產值約5億，其中以八里區種植225公頃面積最大，約占全市6成。八里區農會表示，今年初的寒流使得文旦柚花開得不整齊，農業局特別找來桃園區農業改良場與嘉義大學的果樹專家呂明雄教授幫忙農友精準診斷，透過修剪枝條與營養補充雙管齊下，幫柚子樹補充元氣，加上最近一個月文旦柚成熟期八里晴朗少雨，使得今年的文旦柚品質特別優良更勝以往。搭配寶可夢熱潮，特別邀請飯店果雕師傅將文旦柚變身成一系列寶可夢，為文旦柚增添豐富的趣味性與可看性，民眾在家裡也可以動手做。最安心、最美味的新北市文旦柚上市，歡迎民眾多多選購。

農業局表示，有別於其他縣市產區，新北市的文旦柚果形較短胖呈紡錘型，吃起來口感香甜，果肉Q彈，果香濃郁。透過農業局輔導農民安全用藥觀念，八里區文旦柚產銷班皆取得吉園圃安全蔬果標章，符合安全用藥規範，並通過各項農藥殘留檢驗，兼具質優味美及安全的雙重保證，來到新北市就能品嚐到最美味又安心的文旦柚。

9月10日、11日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北有寶柚，美味安心GO」新北文旦柚推廣展售，現場有最優質的文旦柚，還有釣文旦、疊文旦、文旦柚果凍DIY及藝人表演。另外配合抓寶熱潮，展售會期間在現場設置寶可夢灑花補給站，歡迎大家在捕捉寶可夢的同時，也將新北市最優質、最安心、最美味的文旦柚捕獲回家，歡渡中秋佳節。

欲購買文旦柚產品請洽八里區農會02-2610-2996、新店地區農會02-2910-6666、淡水區農會02-2620-2290、林口區農會02-26011226、五股區農會02-2292-3571

(中時電子報)