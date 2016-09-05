病毒東南亞變種疫情擴散 新加坡茲卡達242例

新加坡茲卡疫情不斷擴大。（美聯社）

新加坡茲卡疫情不斷擴大，病例數截至4日為止已突破200例，達到242例。研究人員發現該國的茲卡病毒可能不是南美流行的病毒株，而是源自亞洲，很可能從原本已在東南亞傳播的病毒菌株演變而來。

新加坡全國公共衛生實驗室與新加坡科技研究局的科研生物資訊研究院（Bioinformatics Institute），日前針對兩名病人身上檢驗出的茲卡病毒進行基因組排序分析後發現，星國出現的茲卡病毒不屬於流行於南美洲的病毒株，很可能是本來就在東南亞傳播的病毒菌演變的。

截至4日中午12時，新加坡新增27例本土茲卡個案，總數已達242例。衛生部兼環境及水源部高級政務部長許連碹4日受訪時表示，新加坡衛生部將檢討是否有必要繼續隔離被懷疑感染茲卡病毒的人，或是讓他們在驗血成績出爐前先在家休養。

許連碹表示，目前許多疑似患有茲卡病毒的人即便在隔離期間，健康狀態良好，真正患有茲卡病毒的人當中，有8成沒有呈現任何症狀而沒有求醫，政府將檢討是否有必要繼續讓疑似感染茲卡的民眾，在抽血或驗尿結果出爐前，先行在家休養。

(中時電子報)