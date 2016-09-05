鵜鶘哈勒戴新球季暫不出賽 照顧腦瘤妻

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美國職籃NBA紐奧良鵜鶘隊控球後衛哈勒戴（Jrue Holiday），因孕妻的大腦右側長瘤，得等產後才能動手術切除，決定向球隊告假，新球季暫不出賽，要照顧愛妻直到康復。

「時代瑣聞報」（Times-Picayune）報導，哈勒戴的妻子羅倫哈勒戴（Lauren Holiday）是前美國女子足球隊的隊員，曾替美國隊獲得2008北京奧運以及2012倫敦奧運2屆奧運冠軍。

她和哈勒戴2013年結婚，婚姻幸福美滿，正當兩人滿心期待寶寶的降世，羅倫近來頻頻頭痛，經檢查發現大腦右側長腫瘤，所幸是良性的。

醫囑雖可開刀切除，但懷孕期間動刀會影響胎兒健康，只能等產後，於是哈勒戴決定新球季暫時告假，一切等他妻子健康無虞後，再考慮回到球場，不過沒有時間表。

哈勒戴說，家庭比籃球更重要，當然非常感謝上帝給他打籃球的恩賜，但是對他而言，妻子才是這個世界上最重要的。

鵜鶘總教練詹特瑞（Alvin Gentry）則說，支持哈勒戴的決定，而且球隊100%支持。

哈勒戴2009年選秀被費城76人隊相中，展開他的NBA生涯，2013年投效鵜鶘，上個球季共出賽65場，平均上場28.2分鐘，平均得分16.8分與6助攻。1050905

(中央社)