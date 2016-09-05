為何超人戴眼鏡後沒人認出來？實驗證實是真的
在超級英雄電影中，大部分的英雄角色都有一個偽裝身分，當其需行使正義之道時，便會進行身分的切換，像是蝙蝠俠、蜘蛛人、超人等皆是如此；不過許多人皆相當好奇，為何超人的變身除了換裝外，臉部就只有不戴眼鏡的差別，質疑怎麼可能不被認出來？而近日約克大學就做了一個眼鏡影響臉部辨識的研究，為這個影迷心中長久的疑惑提出一個很好的證明。
據CNN 報導，約克大學近來針對「眼鏡是否影響臉部辨識」進行一項實驗研究，過程中讓59 位受試者觀看一系列並排人像的照片，並請他們判斷是否為同一人。而這些照片以3種方式呈現，分別是，照片裡的2人都戴著眼鏡；照片中只有1人有戴眼鏡；照片裡2人都沒戴眼鏡。
結果發現，當受試者在判斷2個人都戴或不戴眼鏡的系列照片時，其準確率達80%；不過等到受試者在辨別只有1人有戴眼鏡的系列照片時，準確率卻下降了6%，顯示受試者在辨識系列照片中是否為同1人的能力減弱。
「6%或許聽起來不是一個很高的數字。」共同主導此研究的凱‧瑞奇（Kay Ritchie）指出，但當你試想在去年接待1億名旅客的亞特蘭大國際機場，光是6%這數字，就代表相當於600 萬人次的誤判。凱瑞奇表示，盼藉由這項實驗研究，能提醒未來有關單位，在進行照片臉部辨識上的政策能有所注意。
另外，凱瑞奇也提道，當我們看熟悉的人面孔時，很容易就可分辨出來；但反之，人們則會聚焦於不一樣的面向，像是對方的吸引力、可靠性，甚過於鑑別其鼻子或眼睛。這也說明為何電影裡的超人克拉克‧肯特（Clark Kent）總是用一副粗框眼鏡就可偽裝，其身邊的人大概很難想像可飛天遁地拯救世界的英雄竟然就在身邊。
(中時電子報)
文章來源：《CNN》
文章來源：onlinelibrary
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