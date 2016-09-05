陳意涵感性告白 「她」甜回「牽妳手睡好滿足」放閃

陳意涵與張鈞甯友情令人稱羨。（圖／取材自陳意涵、張鈞甯微博）

藝人陳意涵演出《痞子英雄》和張鈞甯結為好友，兩人甚至成為無話不談的好姐妹，昨天張鈞甯正好喜迎34歲生日，陳意涵則是曬出兩人共同慶生的照片，並感性告白「有你這樣一個可以牽著手睡覺的朋友就滿足」，交情好到讓網友稱羨。

陳意涵在微博發佈兩人喝酒慶生的照片，她表示對這段友情彌足珍貴，兩人在相識十年間共創許多美好回憶，對於有個能牽手入睡的好朋友，讓她是直呼好滿足，不過有鑑於許多女星紛紛出嫁，讓她話鋒一轉感嘆兩人感情毫無下落，不過至少有彼此陪伴對方，就是另一種幸福，這段感性祝福也讓張鈞甯甜蜜回應「牽著你的手就是幸福，Love you too」，這對好閨蜜的超友誼讓網友直呼羨慕，但也有人打趣表示「是預告要結婚的節奏嗎」。

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(中時電子報)