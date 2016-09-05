「陪她買醉護送回家」 馮德倫初見舒淇就動心

馮德倫坦言剛認識舒淇就有好感。(圖／公關照）

相識20年的舒淇和馮德倫3日宣告結婚了，不僅震撼台港演藝圈，也讓不少網友羨慕不已，其實，過去馮德倫就曾在訪談時，透露對舒淇的好感，如今再回頭看，友情升格為愛情更珍貴。

馮德倫2006時在系列訪談《老馮周記》中特別提到舒淇，他坦言剛認識時，就對她很有好感，所以主動要電話找她聊天，因為兩人住的近，他也常會去幫忙修電器、電燈等等，不過兩人僅維持朋友關係，他也常在舒淇心情不好時陪她喝酒，有一次把她送回家後，醉的太厲害的她跌下床，馮德倫只好在房間裡等到她真的睡著、不會再出事了才敢離開。

個性率直的舒淇，常把情緒擺臉上，但這也是吸引馮德倫的地方，雖然他透露舒淇生起氣來真的很兇，兩人相知相惜多年，終於從好友發展到結婚，浪漫故事讓外界都稱羨不已。

(中時電子報)