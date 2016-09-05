合體王菲？謝霆鋒節目神秘嘉賓是她
謝霆鋒主持的美食節目《十二道鋒味》過去找來不少大咖明星相助，如今第三季節目即將開播，同樣是大牌雲集，包含甄子丹、舒淇、蔡依林、阮經天等人都是嘉賓外，先前盛傳他有望找女友王菲合體，不過昨發布會上，謝霆鋒宣布神秘嘉賓是張曼玉，同樣讓不少人驚呼「太厲害！」
謝霆鋒這回節目請來張曼玉，可說是面子超級大！由於張曼玉近年來已經息影，可為了謝霆鋒，她願「出山」擔任超級嘉賓，甚至預錄了一段影片，打趣稱「聽說你煮東西很好吃，好吃的我就帶你去一些可愛的地方玩玩。」讓人見識到兩人的好交情，由於張曼玉至今仍沒有復出準備，因此謝霆鋒這回能請出張曼玉實屬不易。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。