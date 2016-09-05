合體王菲？謝霆鋒節目神秘嘉賓是她

謝霆鋒節目神秘嘉賓是張曼玉！（圖／on.cc、達志影像）

謝霆鋒主持的美食節目《十二道鋒味》過去找來不少大咖明星相助，如今第三季節目即將開播，同樣是大牌雲集，包含甄子丹、舒淇、蔡依林、阮經天等人都是嘉賓外，先前盛傳他有望找女友王菲合體，不過昨發布會上，謝霆鋒宣布神秘嘉賓是張曼玉，同樣讓不少人驚呼「太厲害！」

謝霆鋒這回節目請來張曼玉，可說是面子超級大！由於張曼玉近年來已經息影，可為了謝霆鋒，她願「出山」擔任超級嘉賓，甚至預錄了一段影片，打趣稱「聽說你煮東西很好吃，好吃的我就帶你去一些可愛的地方玩玩。」讓人見識到兩人的好交情，由於張曼玉至今仍沒有復出準備，因此謝霆鋒這回能請出張曼玉實屬不易。

(中時電子報)