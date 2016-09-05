納達爾爆冷輸法小將 無緣美網8強
坐擁14座大滿貫賽單打冠軍的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天在美國網球公開賽爆冷出局，鏖戰5盤後敗給22歲法國選手普耶（Lucas Pouille），無緣8強。
世界排名第25的普耶展現超齡的沉穩表現，盤數早早取得2比1領先，第4盤遇上亂流後持穩。
普耶全場鏖戰4小時6分鐘，終以6比1、2比6、6比4、3比6、7比6（8/6）拍落大會第4種子納達爾，成功闖進8強。
根據路透社，普耶賽後在場邊受訪時說：「這是我最夢寐以求的時刻。」
普耶下一場將出戰同胞蒙菲爾斯（Gael Monfils）上演「法國內戰」，爭奪4強門票。
大會第10種子蒙菲爾斯以6比3、6比2、6比3技壓賽普勒斯的巴達提斯（Marcos Baghdatis），挺進8強。（譯者：中央社盧映孜）1050905
(中央社)
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