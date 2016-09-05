閒置空間再利用 苗縣推300戶社會宅

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苗栗縣長徐耀昌今天指出，為活化縣政府閒置用地、照顧弱勢勞工、青年朋友，同時響應中央政府推動社會住宅，已要求工商發展處積極規劃，預估可提供300戶苗栗社會宅。

總統蔡英文提出8年20萬戶社會住宅政見，並強調執政成敗與社會住宅政策是否能夠成功執行有關，也是中央和地方執政重要指標之一，為此，內政部已研擬社會住宅興辦計畫，規劃直接興建12萬戶、包租代管8萬戶。

徐耀昌日前在一處麵攤吃麵，遇到一名年輕人向他提及，從都市回到家鄉苗栗打拚，但碰到最大的困難就是「成家」，一個小家庭根本無法負擔動輒數百萬的購屋費用。

徐耀昌指出，年輕人的一番話讓他感觸頗深，可見社會住宅政策確有其必要性，考量苗栗縣政府目前仍有許多閒置空間，要求工商發展處著手規劃苗栗社會住宅的可行方案。

縣府工商發展處除進行相關法規修訂外，更建議釋出高鐵住二用地、高鐵郵政專用區及舊衛生局等3處地點，作為社會住宅基地，未來進行都市計畫變更為社會福利設施用地，提高基準容積獎勵，預計可提供300戶左右。

縣府表示，相關辦法仍在研擬中，未來苗栗社會住宅將以低價優先出租給苗栗縣民，同時朝向照顧弱勢家庭、勞工和青年朋友等族群。1050905

(中央社)