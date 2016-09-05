名牌制服貴到離譜 英國家長大喊吃不消
中學生該不該穿不穿制服？學生思考這問題可能只想到搶回制服自主權，但對家長來說，不少人第一個想的可能是荷包。
英國不少中小學校要求學生統一穿校服，除了為了加強紀律外，校方考量的是貧富差距，不希望學生在學校裡拿來做文章，形成攀比之風。
可是，有些英國名校認為校服是學校門面，對品質十分嚴格要求，不僅是材料、剪裁、設計都十分講究，以名牌穿著標準打造名校形象。但這樣的舉措卻造成一般薪水階級家庭望之卻步，甚至因此不敢讓小孩申請這等高檔名校。
據英國《每日郵報》調查，位於倫敦西南部的蒂芬學校，要求學生購買的運動夾克衫單價在105英鎊（4400元台幣）至120英鎊（5000元台幣）之間；倫敦西部的霍蘭德·派克學校，全套校服則得要高至280英鎊（11700元台幣）；位於西敏斯特的格雷·科特醫院學校，全套校服價格約為135英鎊（5600元台幣）。
這樣高水平，幼稚園、小學生穿的校服也一樣貴森森，英國一個名為Mumsnet的家長社交網站上有一名母親就抱怨，「每個女兒買全套校服的費用，差不多都要700英鎊（約合29000台幣）！」還有一位母親說，給7歲、4歲的小孩買件運動夾克衫，就要花60英鎊（2500台幣）。
英國地方政府協會官員理查·沃茲說：「數百元英鎊買制服，對許多家庭而言，實在太貴了。」但是，沃茲也說，有些人因為制服太貴而放棄讓小孩到這些學校的作法，同樣也讓他匪夷所思。
(旺報)
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